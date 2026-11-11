Pastore: “Vanoli a disagio nel gestire talenti come Njie e Mastantuono. De Gea? I portieri scadono in un attimo, ma patisce il panico difensivo”

Durante Fontana di Trevi, programma Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di alcune situazioni attuali di casa Fiorentina, andando nello specifico anche su alcuni singoli dopo la sfida contro la Juventus.

‘I difensori viola non sono delle cime… ed ha hanno paura’

“De Gea? Il problema dei portieri è che scadono in un attimo, non hanno quella settimana di comporto nella quale puoi consumarli. Mi pare che la Fiorentina abbia questo panico difensivo generalizzato. Già i difensori non sono delle cime, poi c'è paura nel difendere. La partita di domenica secondo me è stata un po' fastidiosa per la Fiorentina, che davanti ha tanta qualità”.

‘L’attacco viola è migliore di quello della Juventus’

“Se prendiamo i tre attaccanti viola, Mastantuono, Pellegrino, Njie, e li paragoniamo ai tre della Juventus, Kolo Muani, Woltemade e Boga non so chi ha l'attacco migliore, cioè secondo me quello della Fiorentina è migliore. Ma questa squadra è schierata in maniera un po' raffazzonata. Vanoli è arrivato con altre premesse e mi sembra un po' a disagio nella gestione di talenti qualitativi e poco associativi come Njie e Mastantuono".