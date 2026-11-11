Karlström: "Njie? Non ci sono limiti sul quanto possa diventare forte. Può sfidare chiunque nell'uno contro uno"

Il rendimento di Alieu Njie con la Fiorentina sta facendo parlare anche nel ritiro della Svezia. L’attaccante viola ha attirato l’attenzione di Jesper Karlström, centrocampista dell’Udinese, che ne segue la crescita in Serie A e ha raccolto una testimonianza particolarmente positiva da chi lo conosce bene.

Karlström, parlando dell’attaccante, ha spiegato: “Si vede che è un giocatore con potenziale e ho un compagno di squadra (Enzo Ebosse, all'Udinese ndr) che ha giocato con lui a Torino. Ne ha parlato benissimo”.

Potenziale enorme

Un giudizio che trova conferma nelle prestazioni più recenti con la maglia della Fiorentina. Njie sta guadagnando fiducia e visibilità, fino a conquistare la convocazione nella nazionale maggiore svedese. E Karlström ha sottolineato: “Ha un potenziale enorme e lo abbiamo visto nelle ultime partite di Serie A. E' molto promettente”.

Niente limiti

Il centrocampista dell’Udinese è poi entrato nel dettaglio delle parole di Ebosse, riportando una valutazione che mette soprattutto in evidenza la capacità del giovane attaccante di affrontare direttamente gli avversari: “Che non ci sono limiti sul quanto possa diventare bravo. E può sfidare chiunque uno contro uno e che abbia tutte le condizioni per diventare davvero fortissimo”.