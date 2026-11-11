Kulusevski: "Njie è uno che fa la differenza. Sarà divertente giocare con lui"

Dejan Kulusevski è una delle stelle dell'attuale nazionale svedese. Ed è anche da diverso tempo che fa parte di questo gruppo. Quindi è toccato a lui dare il benvenuto in Nazionale all'attaccante della Fiorentina, Alieu Njie, che è alla sua prima convocazione con la Svezia.

“Divertente giocare con lui”

“Ho sentito dire cose davvero ottime su di lui - sono le parole pronunciate da Kulusevski - che è molto bravo. Sono sempre qui per dare consigli, soprattutto perché sono già stato in Italia. Quindi sarà divertente conoscerlo e giocare con lui”.

“So che è davvero bravo”

Poi ha aggiunto: “So che è un giocatore davvero bravo che fa la differenza. Gioca sull'ala ed è destro. Sarà davvero bello conoscerlo come persona e come calciatore”.