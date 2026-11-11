Mastantuono forza con l’Argentina. A Ezeiza il caloroso benvenuto di Tapia

Franco Mastantuono ha raggiunto il ritiro dell’Argentina ed è già sceso in campo per il primo allenamento con la nazionale. Per il talento della Fiorentina è cominciata la parentesi dedicata all’Albiceleste, un’altra occasione per mettersi a disposizione di Lionel Scaloni e guadagnare spazio nelle scelte del commissario tecnico.

Il benvenuto

Ad accoglierlo a Ezeiza anche Claudio Tapia, presidente della Federazione calcistica argentina, che gli ha riservato un caloroso benvenuto. Un saluto che accompagna l’inizio del lavoro del giovane viola con il gruppo della nazionale.

Prima seduta

Dopo l’arrivo al centro sportivo, Mastantuono ha subito svolto la prima seduta. L’obiettivo è sfruttare questi giorni per convincere il ct e dare continuità al proprio percorso anche con la maglia dell’Argentina.

Per la Fiorentina sarà una sosta da seguire con attenzione. Il confronto quotidiano con i compagni dell’Albiceleste rappresenta un’opportunità di crescita per un giocatore sul quale a Firenze ci sono grandi aspettative.