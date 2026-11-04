Pastore: "Goncalves entra e svolta sempre la partita. Prima del gol di Pellegrino zero tiri in porta"

Durante il podcast Fontana di Trevi a cura di Cronache di Spogliatoio, il giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha analizzato in pochi punti la prestazione della Fiorentina vista contro il Sassuolo.

Cosa si è visto

Quello che conta sono i tre punti ma, secondo Pastore, la strada è ancora lunga. “Al di là del risultato positivo, la Fiorentina non ha giocato una grande partita: è una squadra che continua ad affidarsi alle giocate dei suoi singoli, in primis Njie e Mastantuono, ma anche Goncalves, che ogni volta che viene chiamato in causa svolta la fase offensiva in meglio. Anche a Reggio Emilia è andata così: la Fiorentina ha trovato un avversario messo malissimo difensivamente e ne ha saputo sfruttare le difficoltà”.

Cosa manca

Ciò che manca, quindi, è altro: “Prima del gran gol di Pellegrino che ha sbloccato la partita, nel primo tempo la Fiorentina non aveva mai calciato in porta: continua a mancargli un gioco di squadra, corale, una manovra collettiva. Dietro, poi, continuano a subire due gol a partita troppo facilmente”