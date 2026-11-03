Marinozzi: "Fragilità della Fiorentina sono preoccupanti. Gonçalves un vincente, Vanoli gli trovi un posto in campo""
Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha parlato sul suo canale You Tube della Fiorentina, di alcuni singoli di Vanoli e della vittoria contro il Sassuolo, che però ha mostrato ancora diverse carenze.
Partita e carenze
“La Fiorentina mostra ancora fragilità. Il primo gol è banale da subire, anche il secondo. Fagioli perde il pallone, ma poi puoi prevenire l'opportunità. Perchè Dragusin non scappa? Jimenez si stacca da Laurientè, ma Dragusin può scappare dalla giocata e può arrivarci prima lui, ma rimane a metà strada. Poi sul secondo gol Jimenez fa un errore clamoroso. Per queste fragilità Vanoli sta facendo delle scelte che fanno discutere: Brescianini, Ndour, Fagioli. La Fiorentina ha bisogno di grande equilibrio e secondo Vanoli questi giocatori lo danno di più rispetto a chi non gioca. E' preoccupante la fragilità".
Pote e Oulai
"Però Pedro Gonçalves è un giocatore forte, non solo a livello tecnico, ma anche a livello carismatico. Lui ha vinto, lui ha giocato l'ultimo periodo con solo la mentalità vincente, doveva solo vincere. E questo può trasmetterlo a un gruppo giovane. Lui può cambiare il volto della Fiorentina, Vanoli si deve sforzare di trovargli una collocazione in campo. A me piace molto anche Oulai, che si sta ancora ambientando ed è un po' penalizzato dal contesto. Ma è un ottimo acquisto per il futuro viola”.