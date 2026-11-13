Scaloni: "Franco è più dinamico, Nico un trequartista. Possono giocare insieme ma solo uno sarà titolare"
Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha parlato anche di Mastantuono (in relazione all'altro talento argentino Nico Paz) nell'ultima conferenza stampa dalla sosta Nazionali. Ecco il commento sul talento della Fiorentina.
Franco o Nico?
“Franco è più dinamico, più un esterno. Può giocare come giocatore di movimento o dietro la punta, invece Nico è più un trequartista. Può giocare anche sull'esterno, ma con uno stile diverso”.
In coppia?
“Possono giocare insieme - ha poi aggiunto -, ma inizialmente giocherà uno solo dei due, è solo un'allusione. Cercheremo di farli giocare insieme prima o poi”.
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