Atta e quella dote superiore perfino a Mastantuono e poi c'è uno score friulano da replicare

Se la difesa non sta trovando la quadratura giusta per rientrare in ranghi compatibili con una stagione positiva, anche a centrocampo la Fiorentina paga carenze ma più che altro per un infortunio: quello di Atta, che ha privato Vanoli del giocatore con più dribbling nei piedi in rosa ed uno tra i maggiori dribblomani della Serie A. Il francese l'anno scorso chiuse con 4,2 dribbling tentati a partita, scrive il Corriere Fiorentino, quarto in tutto il campionato, quinto invece per quelli riusciti con 2,2. Numeri che lo pongono sopra anche a Mastantuono, sebbene in questo piccolo scorcio Atta sia fermo a poco oltre la metà per tentativi (2,5) e riuscita (0,8).

Uno score ribalta-stagione

E poi ci sono le reti che mancano dal centrocampo: ancora nessuno a segno in campionato e proprio Atta era tra gli incaricati in tal senso. La scorsa stagione ben 5, di cui 2 segnate a San Siro tra Inter e Milan. Doti che mancano alla Fiorentina e che potrebbero anche svoltare le sorti della stagione.