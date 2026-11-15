Atta fa sul serio: da domani con i compagni e Vanoli gongola. Quella formula fantasiosa per strapparlo all'Udinese

Se la scorsa sosta non era bastata ad Arthur Atta per recuperare dal fastidioso acciacco di inizio stagione, ora dovremmo proprio esserci: dal rientro parziale in gruppo dei giorni scorsi a quello totale, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe andare in scena da domani, alla ripresa dei lavori al Viola Park. Il francese si è comunque allenato anche da solo, e ancora a parte, per rispettare il proprio programma. Vanoli può iniziare a gongolare però, vista l'importanza di recuperare la qualità tecnica e da multitasking del classe 2003, spendibile da mezz'ala ma anche da trequartista ‘atipico’.

Più di 30 milioni in tribuna

E poi c'è il lato economico, perché Atta è costato già poco meno di 30 milioni alla Fiorentina e dilapidarne l'investimento è un peccato. Soprattutto dopo quella formula fantasiosa che si inventò Paratici, nel suo blitz notturno a inizio luglio: oltre alla quota fissa per l'Udinese, un 30% sulla rivendita, decrementabile con un versamento già concordato, fino al 10%.