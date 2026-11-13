Atta torna contro il Monza? Prossima settimana decisiva per uno dei colpi estivi della Fiorentina

Nel corso del Pentasport, in onda su Radio Bruno, è stato fatto il punto sulle ultime dal Viola Park per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina che saranno a disposizione di Paolo Vanoli alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali.

Le condizioni di Atta

Il centrocampista ex Udinese Arthur Atta ha svolto una parte dell'allenamento insieme al gruppo. L'obiettivo è aumentare gradualmente i carichi di lavoro nel corso della prossima settimana, con la speranza di riuscire a portarlo almeno in panchina in vista del prossimo impegno.

Ndour, Pongracic e Ranieri

Il centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un problema alla caviglia, ma non si tratterebbe di nulla di particolarmente preoccupante. Al momento sta svolgendo lavoro differenziato. Tempi di recupero più lunghi invece per Pongracic, mentre Ranieri è da considerarsi recuperato.