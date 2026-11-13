Calamai: "Con Kayode la Fiorentina si è fatta un autogol clamoroso. Ora vale il triplo di quanto incassato"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato della bella vittoria della Nazionale contro la Francia, rimarcando la grande prestazione dell'ex Fiorentina Kayode e della pessima scelta fatta dalla società viola nel cederlo.

Sui giovani

“Cambiaghi ha fatto impazzire la difesa della Francia. Finalmente un esterno d'attacco puro. Micidiale nell'uno contro uno. Capace di puntare la porta ma anche di consegnare assist ai compagni. L'estate scorsa il Bologna ha rifiutato offerte da trenta milioni per Cambiaghi da club italiani (Como) e stranieri (Betis). Tra pochi mesi questo talento diventerà uno dei protagonisti del mercato".

Su Kayode

"Ha triplicato il suo valore anche il giovane Kayode. Liquidato dalla Fiorentina per non fare ombra a Dodò. Oggi i 18 milioni versati dal Brentford sono diventati una cinquantina. La Fiorentina avrebbe bisogno assoluto di uno come Kayode. Certe scelte sono dei clamorosi autogol”.