Da Kayode a… Kouadio? Gli occhi del Brentford e non solo sul difensore della Fiorentina

La convocazione con l'Italia di Roberto Mancini a confermarne la bontà del talento e delle prospettive di Eddy Kouadio, prodotto del settore giovanile della Fiorentina. Otto presenze su otto partite, il ragazzo è un vero e proprio inamovibile del Monza di Ivan Juric, club nel quale è in prestito secco.

Cresciuto nella Fiorentina, ora Kouadio…

Il giocatore classe 2006 della Fiorentina continua ad attirare attenzioni, non solo quelle di Mancini che, come detto, lo ha convocato di recente nel gruppo azzurro per le uscite di Nations League. Chi deciderà del suo futuro sarà sicuramente la Fiorentina, che ha il ragazzo in squadra dal 2021. Con la maglia viola Kouadio ha messo a referto cinque presenze in Conference League a cui se ne sommano altre tre in Serie A. E servirà agire con cura e attenzione.

Interesse dalla Premier League

Secondo quando riferisce Tuttomercatoweb, su Kouadio ci sarebbero con forza gli occhi di Brentford e Bournemouth. La società londinese ha già preso nelle scorse sessioni Michael Kayode proprio dalla Fiorentina e le Cherries sono molto attente al nostro mercato, dove con successo e di recente hanno preso numerosi talenti tra cui Dean Huijsen.