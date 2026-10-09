Juric: "Kouadio ha perso tempo in Nazionale. Due settimane e mezzo buttate e non ha neanche giocato"

Cinque partite su cinque da titolare, praticamente sempre in campo: per Ivan Juric, allenatore del Monza, il nome di Kouadio rappresenta un punto fermissimo della difesa brianzola. Il talento in prestito dalla Fiorentina si è anche guadagnato la chiamata in Nazionale, senza però esordire: su questo ha avuto da ridire Juric in conferenza stampa.

Sui nazionali

“La sosta? Oggi è stato il primo giorno di Varela, mi fido di lui, lo vedo molto inquadrato. Penso sia servita molto per Goglichidze, che ha giocato tre partite con la Georgia che gli sono servite”. E invece su Kouadio?

Juric a gamba tesa

“Per me ha perso tempo. Ok, è stato convocato, è stato là, ma sono due settimane e mezzo di lavoro nelle quali potevamo usarlo meglio. Per lui sicuramente avvicinarsi alla Nazionale è una grande cosa, ma avrei preferito che stesse con noi se non doveva giocare”.