"Kouadio entrerà nella storia: in cinque anni dai Provinciali alla Nazionale, secondo me non se lo aspettava neanche lui"

Marco Benesperi, allenatore di Eddy Kouadio ai tempi della Galcianese, è stato intervistato da Sportitalia: ai loro microfoni ha spiegato il suo rapporto con il calciatore della Fiorentina e il suo sviluppo negli anni.

Sul salto repentino

“Secondo me non se lo aspettava neanche lui, è stato un percorso che entrerà nella storia: se ci pensi può succedere che un allenatore passi dalle categorie basse alla Serie A, come Sarri o Alvini, ma per un calciatore pensare che a 15 anni giochi in un campionato provinciale e cinque anni dopo sei in Nazionale è una cosa veramente particolare".

Sulla gestione dell'emozione

"Tutt'oggi secondo me fatica a rendersi conto di cosa gli sta succedendo: so che è seguito da molte persone che sanno come farlo crescere anche al di fuori dal campo, perché non è semplice gestire certi sbalzi”.