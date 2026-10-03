Kouadio ed un prestito che sta dando i suoi frutti: ed il minutaggio concessogli da Juric...

Tra i tanti giovani ceduti in prestito dalla Fiorentina, ce n'è uno che sta trovando molto spazio in questo inizio di stagione in Serie A.

Kouadio in evidenza

Stiamo parlando ovviamente di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 ceduto dalla Viola in prestito al Monza e che ha avuto un impatto tutt'altro che pessimo sulla massima serie: nell'ultimo turno, il giovane viola ha aiutato la sua squadra a trovare prima vittoria in stagione contro il Sassuolo.

Il giocatore più utilizzato

Ma non sono solo i risultati a spiegare la crescita del giovane difensore, tanto quanto i minuti di gioco: utilizzato come braccetto nella difesa a 3, Kouadio, come riportato da TMW, è il giocatore più utilizzato da Ivan Juric in Serie A: sono 621 i minuti trascorsi in campo. Un dato che deve far senza dubbio felice la Fiorentina, a testimonianza di un prestito che sta dando i suoi frutti.