L'influencer argentino alla fine si scusa con Mastantuono: "Ho esagerato, ma penso ancora che 60 milioni per lui siano troppi"

Avevano destato grande scalpore, sia in Argentina che in Italia, le parole dell'influencer argentino Roberto Galati, che durante il programma Paren La Mano era andato giù duro contro Mastantuono, definendo il calciatore della Fiorentina "La peggior truffa della storia del calcio”.

L'epilogo della vicenda

Nella giornata di oggi Roberto Galati è tornato a parlare, ammettendo di essersi è scusato con Franco Mastantuono dopo le forti critiche che aveva lanciato contro il giocatore della Fiorentina. Il membro di Paren la Mano ha detto di aver deciso di scrivere direttamente al giocatore dopo le conseguenze che le sue dichiarazioni hanno comportato.

Le scuse

Queste le sue parole: “Ho inviato un messaggio a Mastantuono scusandomi, ho esagerato: ho 40 anni e sto criticando un ragazzino di 19." Sebbene abbia ritirato quella descrizione, ha continuato a dubitare del valore del trasferimento: “Penso ancora che 60 milioni siano tant per un giocatore come lui”.