Vanoli: "Seguiremo la strada del doppio play per il futuro. Non sono qui per ottenere rivincite: la famiglia Commisso..."

Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport, rispondendo a varie domande, tra cui alcune riguardanti il suo ritorno in viola dopo l'esonero di Fabio Grosso.

Sul rapporto coi tifosi

Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina: “Quando sono andato via, il tributo dei tifosi mi ha legato ancora di più a Firenze, i fiorentini hanno riconosciuto il valore di quello che abbiamo fatto”.

“Non cerco rivincite”

Sul suo ritorno “Non sono venuto qua per una rivincita, sono arrivato con la volontà di fare qualcosa di importante, la famiglia Commisso ha sempre dimostrato grande stima nei miei confronti”.

“Giocheremo col doppio play”

Sul ruolo di Fagioli in Nazionale: “Nel calcio moderno i ruoli si interpretano: io sono veramente felice della convocazione di Fagioli, lo scorso anno ha lavorato tanto ed insieme abbiamo fatto progressi anche nella fase difensiva. Un giocatore intelligente come lui può ricoprire diversi ruoli: lo scorso anno ha fatto il play, può fare la mezzala di costruzione e può fare anche il doppio play, che sarà la strada futura che seguiremo in futuro”