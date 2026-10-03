Flachi: "Alla lunga Pellegrino avrà la meglio su Beto. Vanoli ha lavorato al massimo per presentarsi al top a Genova"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come sta procedendo la marcia di avvicinamento della squadra viola alla ripresa del campionato contro il Genoa.

“Beto e Pelegrino al posto di Kean? Sono due attaccanti molto diversi, uno piu predisposto al gioco mentre l'altro all'attacco della profondità. Bisogna soprattutto vedere le situazioni che ci troveremo davanti. Sicuramente l'argentino essendo piu giovane ha la possibilità di diventare un attaccante piu forte, e quest'anno è già partito molto bene. Ci auguriamo che queste settimane di lavoro possano esser stati importanti per cercare di migliorare tutto, non solo i singoli giocatori. Vanoli ha avuto la possibilità di star epiu tempo con loro e conoscerli, per questo sono convinto che la sosta sia arrivata anche nel momento giusto”.

“Durante la sosta il lavoro di Vanoli è stato fondamentale”

Ha anche aggiunto: “Quando giocavo alla Sampdoria eravamo praticamente tutti italiani, e quelli che andavano in nazionale erano veramente pochi: bene o male ci cambiava poco, avevamo tempo per allenarci meglio. Sicuramente Vanoli avrà voluto ritoccare qualcosa dal punto di vista della preparazione, non so come possa esser stata utilizzata: anche ritrovare la mentalità giusta alla ripresa non sarà assolutamente semplice. E in questo senso conterà molto il lavoro dell'allenatore, anche se penso che uno come Vanoli difficilmente avrà fatto staccare la spina ai suoi giocatori”.

“Marassi è uno stadio particolare per gli avversari, ma anche per chi ci gioca tutte le domeniche”

Ha poi sottolineato le complessità della sfida contro il Genoa alla ripresa: “Marassi è uno stadio molto particolare, dove tutti sono attaccati al campo ed il tifo si sente tanto dal campo: il tifoso genoano poi ovviamente ci mette del suo. Il sostegno è sempre molto forte, e questo da energia alla squadra. La situazione mentale del Genoa non è positiva e avrà il compito di fare punti, sapendo però che si troverà davanti a se una squadra forte come la Fiorentina che lo può mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Non sarà sicuramente facile, ma se i viola stanno bene possiamo metterli in grossa difficolta”.

“I tifosi del Genoa possono renderti la vita molto complicata”

Ha spiegato cosa non deve fare la Fiorentina: “La Fiorentina dovrà stare sul pezzo dal primo minuto, con il giusto atteggiamento, evitando di far crescere entusiasmo nel Genoa. Con i tifosi che si ritrovano la situazione potrebbe diventare infuocata. Ai tempi della Sampdoria quando giocavamo il derby sapevamo quale fosse l'atmosfera che ci saremmo trovati davanti, e per questo organizzavamo la partita per evitare che loro accendessero il proprio tifo”.

“Ecco quale è il mio sogno”

Ha detto la sua anche sul centrocampo viola: “Con i centrocampisti che ci ritroviamo in rosa sono convinto che la Fiorentina la nel mezzo possa permettersi qualsiasi cosa: abbiamo giocatori di qualità quest'anno. Sinceramente sogno un centrocampo di qualità con Fagioli, Atta e Goncalves: sono giocatori talmente imprevedibili che possono interscabiarsi tra di loro e far si che la squadra possa schierarsi con moduli diversi durante i novanta minuti”.

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