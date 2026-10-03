Bucchioni: "Chi critica Fagioli non capisce niente di calcio: se gioca cosi può coesistere con Oulai. Tra Beto e Pellegrino..."

Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su alcuni temi di casa Fiorentina.

“Chi ha dato 4 a Fagioli che pensi a Da Cunha: non è più L'Equipe di una volta, è un voto senza senso. Fagioli non ha fatto una prestazione esaltante, in diversi hanno giocato meglio di lui, ma va sottolineato che il suo l'ha fatto, oltretutto in una situazione tutt'altro che semplice: giocare contro questa Francia non è facile per nessuno. Ha dimostrato molta personalità gestendo diversi palloni scomodi, e se quindi avessi dovuto fare le pagelle gli avrei dato una sufficienza piena. Era chiaro che quanto visto con la Turchia fosse difficilmente replicabile contro la Francia".

“Era difficile esaltarsi per lui, ma Fagioli contro la Francia ha dimostrato di avere tanta personalità”

Ha anche aggiunto: “Se fai una partita difensivistica come quella di ieri, come può esaltarsi un giocatore come Fagioli? E' stato comunque bravo a non demordere e a restare la nel mezzo a dirigere il traffico quando Tonali di spostava: è stata una prestazione diligente di un giocatore che ha dimostrato che la maglia azzurra gli calza a pennello. Ma è stato lo stesso Mancini a dire che quello che stiamo vedendo in questi giorni sarà il centrocampo futuro della nostra Nazionale”.

“Un Fagioli cosi può giocare con chiunque”

Ha poi sottolineato come le ultime prestazioni di Fagioli possano farlo coesiste assieme ad Oulai nel centrocampo della Fiorentina: “Sono assolutamente convinto che un Fagioli cosi possa giocare con chiunque, ma non lo dico da oggi che lo vediamo in nazionale: lo ripeto da agosto. Giocatori di questi livello nel calcio moderno devono stare insieme condividere il loro talento con i compagni di squadra. Quando hai giocatori che possono ricoprire più ruoli, diventa una fortuna per gli allenatori: Mancini vede Fagioli come interno ma nelle rotazioni lo utilizza anche come regista, cosa come sappiamo prediletta da Vanoli”.

“Oulai gioca troppo per conto suo ma tornerà a giocare stabilmente”

Ha detto due parole anche su Oulai: “Hai un centrocampista come l'ivoriano che puo fare il play, la mezz'ala e anche il centrocampista di interdizione. Sono convinto che anche Vanoli cercherà di fare qualche rotazione anche nel suo centrocampo, il suo problema sarà far capire ad Oulai come si gioca in Italia. Deve ancora trovare i tempi di gioco e rapportarsi meglio con i compagni di squadra: per il momento ha dimostrato di giocare troppo per il conto suo”.

"Pellegrino avrà a meglio su Beto"

Ha poi concluso commentando il dualismo tra Pellegrino e Beto: “Peril momento sposo la scelta di Vanoli di variare in base all'avversario che ci troveremo davanti, ma alla fine sono convinto che a spuntarla sarà l'argentino. Pellegrino ha qualcosa in più nei movimenti, nella cattiveria e nella fisicità, oltre al morale alto per i gol segnati. Beto deve ancora inserirsi ma offre soluzioni diverse, utili a partita in corso o con i doppi centravanti. In Pellegrino vedo inoltre maggiore prospettiva”.