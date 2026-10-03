La prestazione di Fagioli contro la Francia è piaciuta solo in Italia. L'Equipe stronca il centrocampista della Fiorentina

Nonostante la buona prestazione contro la Turchia, visto l’inizio di Nations League contro il Belgio, la Nazionale di Roberto Mancini sembrava essere stracciata in occasione della trasferta dello Stade De France. La Francia di Zinedine Zidane era considerata troppo forte per gli Azzurri, ma sul campo l’Italia ha dimostrato il suo valore pareggiando la sfida e andando vicina anche a vincerla, come in occasione dell’erroraccio sotto porta di Moise Kean.

Continua la tradizione negativa della Francia contro l'Italia

E la prestazione dell’Italia non è passata certo inosservata oltrampe, con la stampa francese che ha sottolineato come stranamente in occasione delle sfide contro gli Azzurri la Francia non riesca ad esprimersi come al solito, di fatto subendo la tradizione negativa dei precedenti sul campo. I più duri sono i parigini de L’Equipe, che nonostante la grande prestazione valuta insufficiente il centrocampo azzurro. Il fulcro delle analisi transalpine ruota attorno alla solidità difensiva guidata dalle parate di Donnarumma e dal gol di Bastoni, ma a catalizzare l'attenzione è la bocciatura netta dell’unico giocatore della Fiorentina in campo.

L'Equipe si scaglia contro Fagioli

Stiamo ovviamente parlando del centrocampista viola Nicolò Fagioli. Il centrocampista paga a "carissimo" prezzo alcune sbavature in mediana, culminate nel fallo da cui nasce la punizione del vantaggio transalpino firmata da Michael Olise. Per L'Equipe la valutazione è impietosa: un quattro secco che, tarato sui parametri della critica francese orientata verso il basso, fotografa una prova appena insufficiente. Si sottolinea che per il quotidiano francese il 5 è l'equivalente del nostro 6, mentre il 4 è il primo voto tra quelli non sufficienti.