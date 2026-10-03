La maledizione degli esterni bassi di scuola viola: in due lasciano l'Under 21 e Favasuli preoccupa Allegri

E' stato un po' l'uomo-novità in casa Napoli subito prima della sosta, nonché un piccolo rimpianto viola: Costantino Favasuli si era affacciato alla pausa Nazionali quasi con il sogno di una chiamata da parte di Mancini. E' arrivata invece quella di Baldini per l'Under 21 ma la sua avventura è durata appena un tempo, il primo, in Armenia, costretto poi ad uscire per un problema muscolare. E la diagnosi (lesione di secondo grado al retto femorale) lo costringerà a un mese e mezzo almeno di stop.

Maledizione Fortini

E' andata forse un po' meglio a Fortini, che invece ha giocato quasi tutto il secondo tempo in Armenia ma ha accusato poi qualche noi all'adduttore. Anche lui ha lasciato il ritiro, insieme a Favasuli, e salterà la sfida decisiva con la Polonia di lunedì. Una sorta di doppia maledizione per i due esterni prodotti dal vivaio viola.