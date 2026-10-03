Sabato particolare per la Fiorentina: svolto un allenamento congiunto con la Primavera. Beto è tornato a Firenze

Ad una settimana precisa dalla ripresa del campionato della Fiorentina, che è attesa dalla delicata sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto di vista in casa viola. E questa mattina al Viola Park è tornato ad allenarsi uno dei giocatori impegnati con le proprie nazionali.

Giornata particolare per la Fiorentina: svolto in mattinata un allenamento congiunto con la Primavera

Rispetto allo scorso fine settimana quando la Fiorentina ha scelto di svolgere un amichevole a porte aperte al Viola Park, per celebrare la prima partita della sua storia contro il Signa, questa mattina il tecnico gigliato ha scelto di programmare un allenamento congiunto con la Primavera di Aurelio Andreazzoli. Una seduta di allenamento ad alto livello, che ha permesso coloro che sono rimasti a Firenze durante la sosta di trasformare i carichi aggiuntivi delle ultime due settimane. E questa mattina si è rivisto anche Norberto Beto, il primo dei Nazionali a rientrare dopo gli impegni internazionali con la sua Guinea Bissau.

Da lunedì inizieranno a tornare anche gli altri: squadra libera fino a martedì mattina

A partire da lunedì poi inizieranno a rientrare anche tutti gli altri, fino a Mastantuono che sarà l'ultimo a rientrare nella giornata di giovedì. Da capire quale sarà il giorno del rientro di Radu Dragusin, espulso ieri per rosso diretto contro la Polonia: è infatti possibile che la Romania scelga di risparmiargli l'ultima sfida della prossima settimana, permettendogli di tornare a Firenze qualche giorno in anticipo. Dopo la seduta di questa mattina Vanoli ha concesso due giorni liberi, con la squadra che tornerà ad allenarsi regolarmente nella giornata di martedì.