Bocci: "Non vedremo Oulai e Fagioli tanto presto assieme, mancherebbe equilibrio. Goncalves? Si rischia di..."

Alessandro Bocci, esperto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende in casa viola, parlando in particolare del centrocampo viola e dei suoi interpreti.

“Non vedremo Oulai e Fagioli presto assieme”

Queste le sue parole: “Credo che ci vorrà ancora molto per vedere Oulai e Fagioli assieme: la fisicità nel calcio moderno conta tanto e rinunciare a Ndour è complesso. Questa Fiorentina va un po' aggiustata nel suo 4-2-3-1, soprattutto a centrocampo, dove l'equilibrio è fondamentale, e senza quello non si arriva da nessuna parte”.

Sugli equilibri del centrocampo

Bocci ha poi proseguito: “La crescita di Fagioli sotto Vanoli è stata esponenziale: vorrei un giocatore in mezzo al campo che lo aiutasse, uno fisico e più mediano di Ndour. Anche Mancini giocava con il doppio play con l'Italia, ma con un 4-3-3. Goncalves a centrocampo? Non lo so, ma onestamente non ce lo vedo sulla fascia a rincorrere le ali avversarie, rischierebbe di fare la fine di Gudmundsson".