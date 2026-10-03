Roggero: "Sorpreso che si parli solamente adesso di Kayode, non vale certamente meno di Palestra"

Nicola Roggero, giornalista ed apprezzato telecronista che segue da vicino la Premier League, è intervenuto a TMW per parlare, tra le altre cose, della crescita esponenziale di Micheal Kayode.

Sulla crescita di Kayode

Queste le sue parole sull'ex giocatore della Fiorentina: “Mi sorprende che Kayo sia stato scoperto soltanto adesso, perché da due anni è sempre uno dei migliori al Brentford, una squadra che attualmente è terza in Premier. Kayode ha tutto: è un atleta straordinario è molto intelligente e fa sempre la cosa giusta".

“Non vale meno di Palestra”

Roggero ha poi proseguito: “È tra quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sono contento per lui perché ha avuto l'umiltà, dopo essere strato scartato dalla Juventus, di ripartire dalla D e di scalare le gerarchie alla Fiorentina. Se Palestra è stato pagato quella cifra, Kayode non vale certamente di meno”