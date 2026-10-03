Piñones-Arce: "Fatta una grande partita, il Sassuolo non ha mai tirato. Tutti vogliono vedere risultati, ma a volte..."

Pablo Piñones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria contro il Sassuolo.

“Abbiamo dominato”

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita, ho visto realizzato ciò che abbiamo fatto in allenamento. Anche la partita in Women's Cup era stata dominata, ma in quel caso abbiamo perso: siamo stati bravi a fare gol e non far tirare il Sassuolo in porta”.

Sulla partita

"Potevamo fare qualche gol in più, l'ho detto alla squadra. subito dopo il fischio finale comincio a pensare a cosa si possa migliorare. Oggi non voglio comunque togliere nulla la squadra, continuerò a proteggerla fino alla fine del nostro percorso assieme: tutti vogliono vedere risultati, ma a volte ci sta cadere per poter migliorare".

“L'unica via per migliorare è…”

Dobbiamo lavorare sviluppando il nostro calcio, è l'unica strada che ci porterà risultati concreti: io voglio migliorare lo scorso anno, e migliorare significa agganciae i primi tre posti. Lavoro ogni giorno con la coscienza di dare il 100% per la Fiorentina, tutti devono capire che solo dando il massimo possiamo fare quello scalino in più".