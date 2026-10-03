Un uno-due ravvicinato e la Fiorentina va. Arrivano i primi punti in campionato
La Fiorentina Femminile trova i primi tre punti del proprio campionato battendo in casa al Viola Park il Sassuolo. 2-0 il punteggio finale a favore delle viola che si rifanno dunque della sconfitta patita all’esordio contro l’Inter.
Primo tempo decisivo
Entrambe le reti nel primo tempo; al 33’ vantaggio con un colpo di testa ravvicinato su azione d’angolo di Bergsvand. Al 40’ raddoppio di Bredgaard che si ritrova da sola sulla destra del fronte d’attacco, entra in area e batte il portiere avversario con un sinistro indirizzato verso il secondo palo.
Primi punti
In classifica dunque la Fiorentina attualmente nel gruppo di testa a quota tre punti ma con una partita in più rispetto a tutte le altre squadre che sono in vetta e che devono ancora giocare.
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