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Esordio in campionato amaro per la Fiorentina Femminile: sconfitta milanese per le ragazze di Piñones-Arce

Redazione /
Pinones Arce
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E' iniziato questo pomeriggio il campionato della Fiorentina Femminile di mister Piñones-Arce. Sconfitta all'esordio per le ragazze viola, che cadono in casa dell'Inter. 

La gara

I due gol che regalano la vittoria alle nerazzurre arrivano entrambi nel finale di partita. Al 71' è Magull a insaccare un pallone vagante in area viola dopo la respinta di Bergsvand. 

Gol e espulsione

Agli sgoccioli del match, l'Inter raddoppia e chiude la pratica con Rapinho, con il gol che arriva al 90' sugli sviluppi di una punizione. Da segnalare l'espulsione per doppio giallo della nerazzurra Le Bihan al 92'. 

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