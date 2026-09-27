Esordio in campionato amaro per la Fiorentina Femminile: sconfitta milanese per le ragazze di Piñones-Arce
E' iniziato questo pomeriggio il campionato della Fiorentina Femminile di mister Piñones-Arce. Sconfitta all'esordio per le ragazze viola, che cadono in casa dell'Inter.
La gara
I due gol che regalano la vittoria alle nerazzurre arrivano entrambi nel finale di partita. Al 71' è Magull a insaccare un pallone vagante in area viola dopo la respinta di Bergsvand.
Gol e espulsione
Agli sgoccioli del match, l'Inter raddoppia e chiude la pratica con Rapinho, con il gol che arriva al 90' sugli sviluppi di una punizione. Da segnalare l'espulsione per doppio giallo della nerazzurra Le Bihan al 92'.
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