Thorstvedt, un rinnovo difficile e un cartellino a prezzo di saldo. La Fiorentina rimane alla finestra per gennaio

Il nome di Kristian Thorstvedt è stato uno dei primi ad essere accostato alla Fiorentina per il mercato estivo. L'arrivo a Firenze di Grosso aveva acceso l'interesse della società viola, che però non ha chiuso per l'arrivo del norvegese, che alla fine è rimasto al Sassuolo.

Il futuro di Thorstvedt

Il futuro del centrocampista neroverde, però, è tutto da scrivere, con un rinnovo che ad oggi sembra essere molto lontano. L'ottimo inizio di campionato della squadra di Aquilani, potrebbe però far cambiare idea al ragazzo.

Saldi invernali

Intanto a Firenze, nonostante il cambio in panchina, l'interesse per Thorstvedt rimane vivo e i viola potrebbero riprovarci a gennaio. Occhio però ai possibili inserimenti di altre big italiane, visto che il contratto in scadenza a giugno 2027 e la possibilità di cercare una squadra per il giocatore fin da febbraio, potrebbero far crollare il prezzo del suo cartellino. Lo scrive tuttomercatoweb.com.