Palmieri: "Aquilani allenatore di qualità nel posto giusto. Thorstvedt ha dimostrato attaccamento al Sassuolo"

Questa mattina il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Il dirigente neroverde ha avuto modo di elogiare Alberto Aquilani e spiegare i retroscena dietro la permanenza in Emilia di Thorstvedt, seguito da vicino dalla Fiorentina dell'ex Fabio Grosso.

"Ringrazio Alberto per le parole, penso abbia visto lo sforzo fatto durante tutta l'estate, siamo soddisfatti del lavoro perché abbiamo scelto un allenatore giovane, un allenatore con grandi qualità, penso sia nel posto giusto per esprimere le sue potenzialità. Il mercato è stato faticoso ma tutti gli obiettivi sono stati centrati, abbiamo cercato di allestire questo gruppo con grande attenzione perché volevamo una squadra sulla falsariga degli ultimi anni e speriamo di toglierci le stesse soddisfazioni".

“Nonostante le tante voci di mercato siamo contenti di avere ancora Thorstvedt con noi”

Ha detto qualcosa anche sulla permanenza a Sassuolo di Kristian Thorstvedt: "Sono arrivati 9 volti nuovi, due sono stati riscattati, più abbiamo tenuto diversi giocatori di prima fascia, importanti per noi. Qualcuno ha avuto delle richieste, qualcuno ha avuto delle non veritiere richieste, degli approcci. Kristian è un giocatore molto forte e siamo contenti di averlo tenuto qua. Siamo contenti per come si è sempre approcciato al Sassuolo, ha sempre dimostrato attaccamento e quello che succederà d'ora in avanti poi lo vedremo, per noi è importante aver tenuto lui e altri giocatori dimostrando di voler fare le cose per bene".