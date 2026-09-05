I convocati di Abate: subito dentro tutti i nuovi, a partire da Mandragora. E c'è un nuovo portiere

Ha operato molto anche il Torino nelle ultime ore di mercato, tanto che nella lista di convocati di Abate per la gara di oggi contro la Fiorentina ci sono tanti volti nuovi. Uno su tutti, Mandragora, l'ex più atteso (e oltre a lui anche Comuzzo, Biraghi, Fortini e Simeone).

Ecco la lista

Questa la lista del tecnico granata per il match delle 15, tra cui figurano anche Belghali e Perri, il nuovo portiere del Torino, arrivato a fine agosto.

Mascardi, Perri, Siviero, Belghali, Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Patterson, Ismajli, Bragança, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Luongo, Mandragora, Oristanio, Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Simeone, Vlašić, Zapata.