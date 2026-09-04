De Biasi: "Domani il peso maggiore è sulle spalle dei viola. Mandragora un valore aggiunto per il Torino"

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l'ex allenatore del Torino Gianni De Biasi ha rilasciato un'intervista a La Stampa, soffermandosi sulle insidie della partita e sulle aspettative legate alle due squadre.

Pressione sui viola

“Le insidie ci sono per entrambi - ha detto l'ex allenatore - ma il peso maggiore è sulle spalle della Fiorentina, ha un progetto diverso da quello granata e con tutto quello che ha speso sul mercato...”.

Giudizio su Mandragora

De Biasi si è poi soffermato su un freschissimo ex viola: “Mandragora può essere il valore aggiunto: ha qualità e ha pure il gol nelle sue corde, in più conosce l'ambiente. Se sta bene può diventare un leader”.