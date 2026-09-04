De Biasi: "Domani il peso maggiore è sulle spalle dei viola. Mandragora un valore aggiunto per il Torino"
Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l'ex allenatore del Torino Gianni De Biasi ha rilasciato un'intervista a La Stampa, soffermandosi sulle insidie della partita e sulle aspettative legate alle due squadre.
Pressione sui viola
“Le insidie ci sono per entrambi - ha detto l'ex allenatore - ma il peso maggiore è sulle spalle della Fiorentina, ha un progetto diverso da quello granata e con tutto quello che ha speso sul mercato...”.
Giudizio su Mandragora
De Biasi si è poi soffermato su un freschissimo ex viola: “Mandragora può essere il valore aggiunto: ha qualità e ha pure il gol nelle sue corde, in più conosce l'ambiente. Se sta bene può diventare un leader”.
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