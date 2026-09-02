Mandragora trova subito la Fiorentina da avversario: "Il destino fa questi scherzi"

Primo giorno del Torino-bis per Rolando Mandragora. Nella giornata di oggi, il centrocampista appena arrivato dalla Fiorentina ha raggiunto il Filadelfia per iniziare la sua nuova avventura in maglia granata. Di seguito le sue prime dichiarazioni, riportate da Toro.it: “Avevo lasciato qualcosa in sospeso e sono contento di tornare”.

“Il Toro è sempre stato la mia prima scelta”

Ha poi aggiunto: “Mi sono sempre trovato bene qui, l'ho sempre detto e quindi ci torno volentieri per dare una mano ai compagni e alla squadra. Abate? Non ci ho parlato, ma adesso avrò modo di conoscere allenatore e compagni. Qualcuno già lo conosco”. Riguardo al fatto che il Torino fosse o meno la sua prima scelta come destinazione, ha risposto chiaramente: "Sì, assolutamente”.

Subito contro la Fiorentina

Il suo possibile secondo esordio con la maglia granata potrebbe avvenire in un match decisamente diverso dagli altri per Mandragora. Sabato alle 15, infatti, il Toro giocherà proprio contro la Fiorentina ovvero il club da cui il giocatore proviene. “Sì, delle volte il destino fa questi scherzi”, ha detto in conclusione.