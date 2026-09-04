Calderoni a FN: "Biraghi non si è mai fatto amare dalla piazza, Mandragora invece serviva al Torino. Comuzzo? Riscatto impossibile"

Ospite dell'ultima puntata di Hangover Viola, il direttore di Toro News Andrea Calderoni ha parlato della situazione dell'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi: “I tifosi del Torino avrebbero tirato un sospiro di sollievo se Petrachi fosse riuscito a piazzarlo in altri lidi. Invece è rimasto in rosa, nel corso dell'estato è stato provato come braccetto di sinistra ma di fatto si trova ormai ai margini della rosa. E' un giocatore sul viale del tramonto e peraltro per alcuni suoi atteggiamenti non si è mai fatto amare dal popolo granata".

“Mandragora sarà utilissimo”

Su Mandragora invece: “Da lui mi aspetto un apporto diverso rispetto a Biraghi, può dare sicuramente qualcosa alla causa del Torino. La piazza ha accolto molto bene il suo arrivo, anche perché quando ha giocato qui anni fa ha lasciato un bel ricordo. Penso possa essere contento anche Abate, perché nelle prime apparizioni la squadra ha dimostrato di aver bisogno di un po' d'esperienza in mediana”.

“Operazione Comuzzo non piaciuta”

Infine su Comuzzo: “Questa è l'operazione che ha lasciato maggiormente perplessi, non tanto per l'aspetto tecnico (sebbene Abate avrebbe preferito un centrale d'impostazione più che di marcatura) quanto per la formula. Un prestito con diritto di riscatto molto alto che, vedendo come si è comportato Cairo negli ultimi anni, quasi sicuramente non verrà esercitato”.