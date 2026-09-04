Calderoni a FN: "Njie pecca di continuità, ma è bravo a saltare l'uomo e può fare la differenza soprattutto a partita in corso"

Sarà una partita ricca di ex quella di sabato tra Fiorentina e Torino. Tra questi spicca Njie, nuovo esterno offensivo a disposizione di Fabio Grosso arrivato a Firenze proprio negli ultimi giorni di mercato. Di lui ha parlato Andrea Calderoni, direttore di Toro News, durante l'ultima puntata della nostra trasmissione Hangover Viola:

“Viene da un infortunio, ma…”

“Njie arriva a Firenze dopo il suo miglior spezzone con la maglia del Torino - ha detto Calderoni - perché entrando contro il Milan ha cambiato la partita, dando l'impressione di essere davvero imprendibile. Aveva fatto molto bene nella stagione con Vanoli, l'anno scorso invece ha avuto un lungo infortunio”.

“Può servire a partita in corso”

Poi ha aggiunto: “L'ho visto cresciuto fisicamente e già questo è un plus. Inoltre è un giocatore molto bravo a subentrare, quindi se stimolato nel modo giusto può fare davvero la differenza a partita in corso. Ha una tecnica di base invidiabile ed è molto veloce, sa accelerare e saltare l'uomo, caratteristiche sempre più rare in Serie A. Pecca invece in continuità nel corso della stagione: questo è un aspetto su cui deve migliorare, ma è un ragazzo che conosce molto bene i propri punti di forza ma anche i suoi limiti”.