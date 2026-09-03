VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo fatto un bilancio del mercato della Fiorentina, analizzando in particolare i calciatori arrivati negli ultimi giorni: Njie, Beto, Gnonto e Goncalves. Il tutto con sullo sfondo la partita tra le Fiorentina Legends e la rappresentativa di Operazione nostalgia. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori e anche due graditi ospiti: il giornalista e nostro editorialista Marco Dell'Olio e il direttore di Toro News Andrea Calderoni. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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