Fiorentina-Torino: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina 2026/27, terzo atto. Stavolta la squadra di Fabio Grosso scenderà in campo nella sua versione definitiva, almeno a livello di rosa, a mercato finalmente chiuso. Dopo i due rovescioni di inizio campionato, servono tre punti come l'ossigeno contro un Torino, a sua volta a quota zero ed eliminato dalla Coppa Italia.
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Appuntamento alle 15 al ‘Franchi’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.
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