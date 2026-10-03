La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: contro il Sassuolo Pinones Arce ripropone il 4-3-3

Questo pomeriggio alle ore 15 la Fiorentina Femminile di Pablo Pinones Arce, dopo l'infelice esordio della scorsa settimana in trasferta contro l'Inter, è attesa dalla sfida casalinga contro il Sassuolo. E pochi minuti fa il tecnico gigliato ha reso nota quella che sarà la formazione titolare.

Le scelte ufficiali di PInones Arce

Dopo il 3-4-2-1 proposto nella prima giornata contro le Nerazzurre, il tecnico viola sceglie di proporre un piu semplice 4-3-3. A difendere la porta come al solito c'è Fiskerstrand. Davanti a lei una difesa a quattro con Bergsvand e Correia centrali, e Van Der Zanden e Johansen sugli esterni. Il centrocampo a tre è composto da Cortes, in cabina di regia, con Tryggvadottir e Severini, anche oggi capitano, ai suoi lati come mezz'ala. In attacco è tutto affidato al tridente Bredgaard, Omarsdottir e Snerle.

Le formazioni delle due squadre

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Van der Zanden, Bergsvand, Correia, Johansen; Severini, Cortes, Tryggvadottir, Bredgaard, Omarsdottir, Snerle. All.: Pinones Arce.

Sassuolo (4-3-3): Benz; Brustia, Caiazzo, Cox, Palakovics; Guerzoni, Fercocq, Sprung; Supine, Paz, Clelland. All.: Colantuono.