Rinforzo in arrivo per la Fiorentina Femminile: nuova centrocampista a disposizione di Pinones-Arce

Il campionato della Fiorentina Femminile inizierà domenica, alle 13, sul campo dell'Inter, seconda forza dello scorso campionato. Intanto, però, Pablo Pinones-Arce potrà contare sull'ultimo innesto che le viola hanno ufficializzato proprio oggi.

L'ultima arrivata

Si tratta di Millaray Cortes, centrocampista cilena classe 2004 in arrivo dal Siviglia, che lascia dopo due stagioni. Mosse i primi passi nell'Universidad Catolica, diventando la prima calciatrice a firmare un contratto da professionista nel 2018, a 14 anni. Già 20 le presenze raccolte con la sua Nazionale, con cui ha debuttato nel 2022, Cortes ha firmato un contratto biennale.

Il comunicato ufficiale del club

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Cilena Millaray Cortés.

La centrocampista classe 2004, nata a Santiago del Cile, arriva dal Sevilla dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Cresciuta calcisticamente con il Club Deportivo Universidad Catolica, Millaray ha esordito tra le grandi con la stessa maglia, distinguendosi in oltre 65 match disputati. Nel 2024 arriva in Europa dove calca i campi della Primera Division con il Sevilla.

Dopo la prima convocazione in Nazionale U20, Millaray ha debuttato con la Nazionale Maggiore Cilena nel 2022.

La giocatrice ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2028.

BIENVENIDA MILLARAY!"