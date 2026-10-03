Orsato: "In questo inizio di campionato ci sono stati degli sbagli". Ed uno di questi riguarda proprio la Fiorentina

Daniele Orsato, responsabile delle designazioni arbitrali per la Serie A, ha commentato alla Gazzetta dello Sport questa prima parte di stagioni degli arbitri, parlando dei ritmi diversi del campionato italiano.

“È calcio, non PlayStation”

Queste le parole di Orsato: "In questo inizio di stagione abbiamo fatto degli errori: non vanno fatti, ma me ne aspettavo pure di più. È pur sempre calcio, non la PlayStation. Ci sono state situazioni in cui abbiamo sbagliato, vedi Rowe trattenuto da Kalulu in Juve-Atalanta: in quei casi il Var avrebbe aiutato".

Tra gli errori evidenti…

Tra i casi non citati da Orsato ma già riconosciuti come errore anche il contatto Pellegrino-Caracciolo in Fiorentina-Pisa in Coppa Italia, col rigore netto non assegnato alla Fiorentina: una svista da parte di Marinelli che per fortuna non ha avuto conseguenza per i viola.