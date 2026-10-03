Antognoni: "Oulai può coesistere con Fagioli, ma deve iniziare a mostrarsi. Atta è un tuttocampista, mentre Pellegrino..."

Ospite al Festival dello Sport di Trento, lo storico Dieci della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha analizzato le ultime vicende della Viola.

Su Atta

Queste le parole di Antognoni su Atta: "Atta all'Udinese ha fatto benissimo, si sta inserendo piano piano e credo che sia un giocatore valido. Grande tecnica, fa gol ed è un centrocampista offensivo. Siccome fisicamente è molto ben dotato, può fare benissimo il centrocampista a tutto campo".

"Fagioli ed Ouali possono coesistere"

“Oulai è stato pagato 30 milioni e quindi deve essere bravo per forza. Deciderà l'allenatore se può coesistere con Fagioli o no, ma può fare il metodista e quindi per me possono coesistere”.

Sulle punte

“Beto ha fatto bene all'Udinese, così come Pellegrino a Parma più di recente: a Firenze l'argentino ha dimostrato di essere un goleador, ma va servito nel modo giusto”.