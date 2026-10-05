Italia-Turchia, Kean va KO, Fagioli nei convocati. Mancini esclude Kouadio e Mandragora
L’Italia torna in campo oggi, 5 ottobre, alle 20:45 al Dall’Ara di Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Roberto Mancini ha definito le scelte per la sfida di ritorno, lasciando fuori sette giocatori: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma.
I viola
Tra gli esclusi figura dunque Kouadio, difensore di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito al Monza, mentre trova posto nell’elenco il centrocampista viola Fagioli.
Kean KO
La novità principale riguarda Inacio, convocato per la prima volta dopo essere rimasto fuori nei tre precedenti appuntamenti della Nazionale. Non sarà invece disponibile Kean, costretto a lasciare il ritiro a causa di un problema fisico.
Per Fagioli arriva così un’altra occasione per mettersi a disposizione del commissario tecnico nella gara contro la Turchia.