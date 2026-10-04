Continua il momento d'oro di Fagioli. Il centrocampista viola si candida per una maglia da titolare anche contro la Turchia

Nicolò Fagioli viaggia verso una nuova chance dal primo minuto con l’Italia. Dopo la buona prova contro la Francia, il centrocampista della Fiorentina è in ballottaggio con Tonali per il ruolo di regista nella sfida di domani sera contro la Turchia al Dall’Ara.

A centrocampo

Per Fagioli sarebbe un’altra occasione importante per confermare le sensazioni positive dell’ultima uscita. A Parigi il viola è partito titolare e ha giocato fino al 90’, contribuendo al pareggio degli azzurri contro la Francia. Il centrocampista della Fiorentina si gioca una maglia da titolare con Tonali, Frattesi e Barella. Tre di questi quattro giocatori formeranno la linea mediana del campo della Nazionale azzurra.

Ex viola

Da valutare anche gli altri due giocatori dal passato viola. Moise Kean resta in dubbio per il problema alla tibia, mentre Kayode potrebbe lasciare il posto a Di Lorenzo sulla destra. Per entrambi, dunque, la titolarità è ancora da definire.