Mezzala con Mancini, regista con Vanoli, imprescindibile per entrambi: è stata la sosta di Fagioli

Analisi sulla progressiva importanza di Fagioli per la Nazionale italiana sulle pagine de La Nazione. Certezza per Mancini, occasione per Vanoli: una sosta Nazionali che ha dato più di una indicazione all'allenatore della Fiorentina.

Al centro dell'Italia

Prima regista, poi mezzala, Fagioli le ha fatte tutte: in campo contro Turchia e Francia, e non è da escludere un suo coinvolgimento dal 1' anche per la prossima sfida ai turchi, in programma domani sera. Leggera sbavatura in quel di Parigi, il fallo che porta al gran gol su punizione di Olise, nato per una sua sbadataggine, ma non può macchiare una sosta che lo ha visto crescere nelle gerarchie della Nazionale.

L'idea di Vanoli

Se però con l'Italia lo abbiamo visto come mezzala, Vanoli lo ha consacrato come suo regista in viola. La Fiorentina ha bisogno di Fagioli davanti alla difesa, a costruire il gioco, e dopo una sessione di mercato che lo ha visto in bilico fino alla fine c'è lo zampino di Vanoli sulla sua riqualifica.