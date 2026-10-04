Altra magagna fisica per l'ex viola Kean. L'attaccante azzurro alle prese con i soliti guai. E contro la Turchia...

Moise Kean è in forte dubbio per la sfida dell’Italia contro la Turchia. L’attaccante non ha preso parte alla rifinitura degli azzurri e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il motivo sarebbe una forte contusione rimediata nei giorni scorsi.

Altro problema fisico

Una nuova tegola per un giocatore che continua a fare i conti con problemi fisici. Il tema degli infortuni accompagna Kean ormai da tempo, già dai suoi ultimi mesi alla Fiorentina. In particolare durante i quali fu la tibia a dargli più volte problemi.

Valutazioni e rientro

Ora il problema torna a condizionarlo anche con il Como e con la Nazionale. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista della sfida di campionato tra i lombardi e la Roma.