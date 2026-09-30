Pellegrino: "Essere arrivato al posto di Kean è stimolante, voglio fare meglio di lui. Beto? Persona fantastica, mi sta aiutando molto"
Intervistato da Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha fatto il punto sul suo primo mese in maglia viola: “L'ambientamento procede bene, sono felice di essere qui. Essere arrivato al posto di Kean è un po' una pressione, ma una pressione bella che mi spinge a dare il massimo. Voglio fare bene come lui, anzi se posso anche meglio. Il mio focus è l'allenamento, è quello che porta a ottenere risultati”.
“Beto e io ci aiutiamo a vicenda”
Poi ha aggiunto: “La concorrenza con Beto è stimolante, lui poi è un ragazzo fantastico che mi aiuta tantissimo con la sua esperienza. Ognuno ha bisogno dell'altro per migliorare, il nostro obiettivo è aiutare la Fiorentina consapevoli che se entrambi faremo bene la squadra ne beneficerà. Io sono ancora giovane, devo crescere tanto sia come calciatore che come persona”.