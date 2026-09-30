"Ajayi ha sofferto la velocità e la forza fisica di Beto", l'attaccante viola si mette in evidenza ma...

Ha sprecato qualche occasione di troppo l'attaccante della Fiorentina, Beto Betuncal, che ha giocato ieri con la propria nazionale (Guinea Bissau) contro la Nigeria.

Difesa in difficoltà

Ma ha anche creato diversi grattacapi alla difesa avversaria. “Semi Ajayi ha sofferto la velocità e la forza fisica di Beto” ha sottolineato All Nigeria Soccer.

Bella parata del portiere

Parimenti ha ricevuto complimenti il portiere Nwabali che è stato bravo e attento su una conclusione nel primo tempo dell'attaccante viola.

E' mancata la zampata giusta, ma la presenza di Beto è stata positiva per la propria squadra che ora si gode vittoria e primo posto nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.