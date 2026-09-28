Baiano: "Fagioli lo preferisco regista, non ha il passo da mezzala. Beto e Pellegrino non faranno venti gol, ma..."

Francesco ‘Ciccio’ Baiano, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare i temi caldi in casa viola.

Su Fagioli

“Fagioli può ricoprire il ruolo davanti alla difesa anche in Nazionale, perché ha la qualità e i tempi di gioco giusti: poi qualche allenatore può vederlo più avanzato, perché ha grande qualità anche nel fare l'ultimo passaggio. L'unica cosa: da centrocampista non ha un grande passo per ricoprire le due fasi, per questo lo preferisco in regia, poi ha giocato già da mezzala e può farlo benissimo. Lo vedo al meglio col doppio mediano, ma ovviamente ha bisogno di sostegno anche da chi gli sta davanti: coprire 60 metri di campo da solo diventa complicato. Se hai la fortuna di giocare accanto a Gattuso, o a Kantè, allora puoi anche lasciare quattro giocatori davanti, sennò diventa difficile”.

Sul parco attaccanti viola

“Certo, anch'io vorrei Haaland alla Fiorentina, ma non ce lo possiamo permettere. Io penso che nella difficoltà di aver perso un centravanti come Kean, all'ultima settimana di mercato, la Fiorentina sia stata brava a farsi trovare pronta: Pellegrino in prospettiva può diventare un giocatore importante, Beto lo è già, io sinceramente sono contento per ciò che possiamo vedere alla Fiorentina. Se non fai la Champions, quelli bravi non ci vengono, non è solo questione economica. Sono contento di ciò che abbiamo: non sono giocatori da venti gol a campionato, ma nel contesto viola possono darti una grande mano”.