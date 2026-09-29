Beto titolare e sprecone. Colpaccio della sua Guinea-Bissau contro la Nigeria, che vola da sola al primo posto del girone

Si è da poco conclusa la partita tra Guinea-Bissau e Nigeria, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Beto titolare

Per i padroni di casa è sceso in campo dal 1' Beto, attaccante della Fiorentina che si era guadagnato la maglia da titolare anche nella precedente partita contro la Tanzania. 79 minuti in campo per l'attaccante viola, poi sostituito da Djalo. Una la grande occasione da gol mancata da Beto sul momentaneo 1-0.

La partita

La Guinea-Bissau sblocca il match con il solito Franculino Dju, che porta il risultato sull'1-0 nel primo temo. Nella ripresa è poi Mama Balde a siglare il 2-0. È poi il subentrato a Beto, Djalo, a firmare il definitivo 3-0. La Guinea-Bissau è prima a 6 punti nel girone L con 2 vittorie su 2.