Mancini lo chiama ma non lo convoca. Anche Kouadio potrebbe ancora cambiare nazionale. La situazione

In casa Italia, dopo la bella vittoria contro la Turchia e quello che sembra un momento positivo per gli Azzurri con la nuova avventura con Mancini CT, tiene banco anche la questione giovani con doppio passaporto.

Questione Kouadio

Tra di loro c'è anche il difensore della Fiorentina classe 2006 Eddy Kouadio, in prestito al Monza e che oltre al passaporto italiano ha anche quello ivoriano. Mancini lo ha chiamato in Nazionale senza dargli però chance di scendere in campo, anzi, senza mai convocarlo.

Blocco di nazionalità

Affinché il cambio di nazionalità sia bloccato, e che quindi l'altra nazionale non possa più convocare il ragazzo, servono 4 presenze in nazionale maggiore (anche in amichevole) per gli under21, ne basta una per gli over21. Kouadio, che ha zero presenze con l'Italia maggiore, può ancora essere chiamato dalla Costa d'Avorio, anche se fin qui ha sempre scelto la nazionale azzurra, con cui vanta diverse presenze nelle squadre giovanili. Lo scrive tuttomercatoweb.com.