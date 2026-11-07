Prandelli: "La Fiorentina vale la top 8 della Serie A ma a Vanoli serve il giusto coraggio. Mi piace la storia di Kayode..."

Per quanto molto più legato alla Fiorentina e ai colori viola, Cesare Prandelli resta pur sempre un ex anche della Juventus, club nel quale ha giocato per diversi anni. Le parole dell'ex tecnico viola e ct azzurro a La Stampa vanno in direzione delle chance di crescita delle due squadre:

“Credo molto in queste squadre. Secondo me la Fiorentina potenzialmente potrebbe essere da prime sei-otto posizioni, Vanoli è bravo ma deve continuare ad avere il giusto coraggio per proporre il suo calcio propositivo con continuità. La Juve deve risalire in zona Champions e ha tutto per farcela, grazie anche ai risultati positivi in Europa League dopo questa sosta potrà pensare principalmente al campionato. Sono in ritardo, è vero, ma c’è tutto il tempo necessario per risalire".

Rimpianto viola

Una battuta anche sul nuovo corso della Nazionale e su un calciatore a dir poco sorprendente, secondo Prandelli: "Su tutti mi è piaciuto Kayode, la sua è una bella storia e poi mi ha impressionato sia per personalità che intraprendenza".